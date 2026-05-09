«Бессмертный полк» прошел в Нью-Дели

Сотни человек пришли на акцию «Бессмертный полк» в Индии

В Нью-Дели состоялось традиционное шествие «Бессмертного полка» в честь Великой Победы. Об этом сообщает посольство РФ в Индии.

Уточняется, что в патриотической акции приняли участие более 300 человек. Среди них были сотрудники дипмиссии РФ в Индии, россияне, специально прилетевшие в Нью-Дели волонтеры «Народного фронта» и многочисленные индийцы.

В ходе мероприятия участники развернули Георгиевскую ленту длиной 81 метр, а также подняли флаги Великой Победы, России и Индии. Многие участники «Бессмертного полка» пришли к Русскому дому с портретами своих родственников - участников ВОВ.

После шествия прошло торжественное возложение цветов к мемориальной доске в честь награжденных советскими орденами и медалями индийских солдат.

До этого в Чукотском автономном округе прошла первая в мире акция «Бессмертный полк» на вездеходах по бездорожью.

Накануне сообщалось, что украинки попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Швейцарии. Ближе к завершению акции, которая шла около 1,5 часов, две женщины подошли к месту проведения мероприятия возле скульптуры «Сломанный стул», где начали исполнять украинские песни и выкрикивать националистические лозунги.

Ранее во французском Монпелье прошла акция «Бессмертный полк».