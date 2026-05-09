Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

«Бессмертный полк» прошел в Нью-Дели

Сотни человек пришли на акцию «Бессмертный полк» в Индии
Telegram-канал «Посольство России в Индии»

В Нью-Дели состоялось традиционное шествие «Бессмертного полка» в честь Великой Победы. Об этом сообщает посольство РФ в Индии.

Уточняется, что в патриотической акции приняли участие более 300 человек. Среди них были сотрудники дипмиссии РФ в Индии, россияне, специально прилетевшие в Нью-Дели волонтеры «Народного фронта» и многочисленные индийцы.

В ходе мероприятия участники развернули Георгиевскую ленту длиной 81 метр, а также подняли флаги Великой Победы, России и Индии. Многие участники «Бессмертного полка» пришли к Русскому дому с портретами своих родственников - участников ВОВ.

После шествия прошло торжественное возложение цветов к мемориальной доске в честь награжденных советскими орденами и медалями индийских солдат.

До этого в Чукотском автономном округе прошла первая в мире акция «Бессмертный полк» на вездеходах по бездорожью.

Накануне сообщалось, что украинки попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Швейцарии. Ближе к завершению акции, которая шла около 1,5 часов, две женщины подошли к месту проведения мероприятия возле скульптуры «Сломанный стул», где начали исполнять украинские песни и выкрикивать националистические лозунги.

Ранее во французском Монпелье прошла акция «Бессмертный полк».

 
Теперь вы знаете
Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!