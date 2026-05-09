Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

На Красной площади началось движение пеших парадных расчетов

Движение пеших парадных расчетов началось на Красной площади

По Красной площади маршируют военнослужащие военных учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ.

Открывают парад курсанты военного института имени Александра Невского. В парадном строю — слушатели Общевойсковой академии Российской Федерации.

В парадном строю на Красной площади среди участников СВО также прошли военнослужащие Войск беспилотных систем.

Кроме того, военные КНДР впервые прошли по брусчатке Красной площади. Северокорейские военные проявили мужество, отвагу и героизм в ходе освобождения Курской области от ВСУ. Профессионализм солдат отмечал в том числе президент РФ Владимир Путин.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ начался на Красной площади. В этом году военной техники, воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетов не будет на параде. Как заявили в Минобороны РФ, это связано с текущей оперативной обстановкой.

В числе гостей парада — главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Лаоса, Малайзии, Словакии, Узбекистана, Южной Осетии, Республики Сербской.

«Газета» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее работу российских военных на СВО впервые показали на параде Победы.

 
Теперь вы знаете
Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!