По Красной площади маршируют военнослужащие военных учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ.

Открывают парад курсанты военного института имени Александра Невского. В парадном строю — слушатели Общевойсковой академии Российской Федерации.

В парадном строю на Красной площади среди участников СВО также прошли военнослужащие Войск беспилотных систем.

Кроме того, военные КНДР впервые прошли по брусчатке Красной площади. Северокорейские военные проявили мужество, отвагу и героизм в ходе освобождения Курской области от ВСУ. Профессионализм солдат отмечал в том числе президент РФ Владимир Путин.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ начался на Красной площади. В этом году военной техники, воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетов не будет на параде. Как заявили в Минобороны РФ, это связано с текущей оперативной обстановкой.

В числе гостей парада — главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Лаоса, Малайзии, Словакии, Узбекистана, Южной Осетии, Республики Сербской.

