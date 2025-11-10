На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская медсестра влюбилась в бойца СВО и отправилась за ним служить в «Ахмат»

Медсестра влюбилась в раненного на СВО бойца и ушла за ним служить в «Ахмат»
Алексей Майшев/РИА Новости

Медсестра с позывным «Вата», служившая в госпитале Минобороны России в зоне специальной военной операции (СВО), влюбилась в раненого бойца спецназа «Ахмат» и перешла к нему в подразделение. Историю любви публикует РИА Новости.

По словам девушки, она находится в зоне СВО с августа 2022 года. Медсестра служила в госпитале на 1-й эвакуационной линии. Там же она и познакомилась со своим будущим мужем.

«Он приезжал [в госпиталь], я его перевязывала, ухаживала за ним, ставила обезболивающие. И так сложилось — любовь нагрянула внезапно», — поделилась «Вата».

Со временем пара сыграла свадьбу, и в марте 2023 года девушка перевелась в «Ахмат». Сейчас супруги служат в одном батальоне.

До этого уроженка Дербента и мать троих детей Ранита Мамедова отправилась в зону спецоперации на Украине вслед за своим мужем, который также находится на фронте. Женщина служит радиосвязистом в разведывательном батальоне. Отмечается, что служба для Ренаты сопряжена с трудностями — в апреле 2022 года не стало брата ее супруга.

Ранее россиянка заключила контракт с Минобороны, чтобы выплатить дочери алименты.

