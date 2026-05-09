В Брянской области мужчина оказался ранен в результате атаки дрона

Богомаз: мужчина ранен в результате атаки беспилотника в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем Telegram-канале, что житель села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области получил ранения в результате атаки украинского беспилотника.

«К сожалению, ранен мирный житель», — сказано в сообщении главы региона.

Россиянин был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

6 мая на свинокомплексе «Мираторга» в Брянской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов. По информации компании, огонь удалось локализовать и ликвидировать силами персонала предприятия. Отмечается, что предприятие «принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта».

5 мая Богомаз сообщил, что украинские военные нанесли целенаправленный массированный удар по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области.