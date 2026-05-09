В российском регионе сбили восемь украинских беспилотников

Губернатор Миляев: над Тульской областью уничтожили восемь дронов ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь беспилотников ВСУ над Тульской областью. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, никто не пострадал. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, отметил чиновник.

Он добавил, что опасность атаки дронов в области сохраняется.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО за вечер 8 мая ликвидировали 44 украинских дрона над регионами России и акваторией Азовского моря. По информации ведомства, с 20:00 до 00:00 по московскому времени были уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, а также над Азовским морем.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
