Сырский назвал самое напряженное направление на фронте

Сырский: ВС России сосредоточили 106 тысяч военных на Покровском направлении
Вооруженные силы России активизировали наступательные действия фактически по всей линии фронта и проводят перегруппировку войск. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Наиболее напряженным сейчас является Покровское направление», — написал он.

По его словам, там ВС РФ сосредоточили около 106 тысяч личного состава.

Он отметил, что высокой остается активность российских военных на Очеретинском, Александровском, Купянском, Константиновском направлениях и на участках вдоль государственной границы с РФ.

При этом Сырский утверждает, что ВСУ «сохраняют присутствие в Курской области».

22 апреля главком заявил, что Россия намерена взять под контроль не только территорию Донбасса, но и всю Украину. В ответ на это, по его словам, Украина якобы «ослабляет способности» РФ продолжать конфликт. Сырский уточнил, что речь идет о целенаправленном уничтожении «ресурсов, логистики и военного потенциала» российской армии.

В марте агентство Associated Press сообщало, что армия России может уже этой весной провести масштабное наступление и взять под контроль незанятые территории Донецкой народной республики.

Ранее Сырский заявил о нехватке боевых медиков в ВСУ.

 
