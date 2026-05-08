Российский боец 130 дней провел в тылу ВСУ, не покидая позиции

Российский военнослужащий с позывным Мулла провел в тылу ВСУ 130 дней и не соглашался покидать занимаемую позицию. Об этом сообщает RT.

По данным канала, его задача заключалась в том, чтобы корректировать огневые удары по технике и личному составу противника. Для этого Мулла находился в одном из домов, изучал расположение и перемещался по ночам, отслеживая обстановку в населенном пункте.

Также утверждается, что при работе беспилотников противника он передавал полученную информацию российским военным, после чего по его наводкам наносились удары.

Когда ему предлагали уйти с позиции, Мулла отказался, несмотря на постоянные обстрелы. В материале говорится, что он фактически спал рядом с рацией, чтобы в любой момент оперативно передавать данные.

В апреле сообщалось, что двое российских штурмовиков полмесяца удерживали позиции в тылу ВСУ в Донецкой народной республике.

Ранее боец рассказал, как ВС РФ использовали «вагнеровский телепорт» в ДНР.

 
