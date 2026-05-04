Российский боец рассказал, как ВС РФ использовали «вагнеровский телепорт» в ДНР

Российские военнослужащие использовали тактику «вагнеровский телепорт» на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир штурмового подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил РФ Андрей Петунов, история которого опубликована в официальном Telegram-канале министерства обороны страны.

По словам мужчины, его соединению во время боев за очередной населенный пункт пришлось подорвать стену бетонного забора, окружавшего промышленную зону. Решение было принято, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели хорошую оборону в городе и контролировали все участки дорог.

«После взрыва мы зашли на территорию завода, успешно закрепились и организовали там плацдарм для дальнейшего наступления наших подразделений», — рассказал Петунов.

Термин «вагнеровский телепорт» ввел в оборот бывший боец ЧВК «Вагнер» и автор книги «Бахмут как есть», известный под псевдонимом «Пересидок». В своем Telegram-канале он неоднократно описывал эту тактику, при которой военные взрывают часть стены дома и забегают внутрь, когда противники их не ждут.

Ранее двое российских штурмовиков полмесяца удерживали позиции в тылу ВСУ на территории ДНР.

 
