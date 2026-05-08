Власти Брянска раскрыли последствия удара ВСУ по городу

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску 7 мая повреждения получили 231 квартира и свыше 40 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Власти пообещали выдать компенсации людям, чье имущество пострадало. Это произойдет после «сбора всех документов и по итогам экспертизы».

По данным администрации, в результате удара по в микрорайону Автозаводец пострадали 11 человек, в том числе четырехлетний ребёнок. На сегодняшний день в больнице остается только одна женщина, все остальные выписаны, в том числе несовершеннолетний.

В ночь на 7 мая Россию атаковали более 300 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В нескольких регионах объявлялась ракетная опасность. В Брянске были повреждены два многоквартирных дома. Во Ржеве (Тверская область) эвакуированы 350 жителей из-за повреждения жилой пятиэтажки. Кроме того, в Москве временно ограничивалась работа аэропортов.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.