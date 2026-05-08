Китай задействовал российские истребители Су-30МКК

Китайские военно-морские силы задействовали дальние истребители Су-30МКК для эскорта бомбардировщиков H-6L в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Истребители российского производства задействовали в рамках масштабной демонстрации силы. Полет китайской авиации призван продемонстрировать власть Пекина над территориальными водами и воздушным пространством острова.

Остров Хуанъянь — это спорная территория в Южно-Китайском море, на которую претендуют КНР и Филиппины. Китай считает острова своими, основываясь на исторических правах, а Филиппины оспаривают это, ссылаясь на близость к своей исключительной экономической зоне.

В прошлом году Пекин обвинил Манилу в нарушении суверенитета из-за высадки филиппинских граждан на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море. По словам официального представителя управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюня, против них были «приняты меры в соответствии с законом».

Ранее в Китае заявили, что не потерпят «независимости» Тайваня.