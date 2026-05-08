Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Китай задействовал российские истребители Су-30МКК

Су-30МК2 сопроводили китайские H-6L над спорным островом Хуанъянь
Нина Падалко/РИА Новости

Китайские военно-морские силы задействовали дальние истребители Су-30МКК для эскорта бомбардировщиков H-6L в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Истребители российского производства задействовали в рамках масштабной демонстрации силы. Полет китайской авиации призван продемонстрировать власть Пекина над территориальными водами и воздушным пространством острова.

Остров Хуанъянь — это спорная территория в Южно-Китайском море, на которую претендуют КНР и Филиппины. Китай считает острова своими, основываясь на исторических правах, а Филиппины оспаривают это, ссылаясь на близость к своей исключительной экономической зоне.

В прошлом году Пекин обвинил Манилу в нарушении суверенитета из-за высадки филиппинских граждан на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море. По словам официального представителя управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюня, против них были «приняты меры в соответствии с законом».

Ранее в Китае заявили, что не потерпят «независимости» Тайваня.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!