Украина хочет помочь странам Балтики в защите от БПЛА

Киев рассматривает возможность отправки украинских военных экспертов для помощи в укреплении воздушной безопасности в странах Балтии. Об этом на своей странице в Х заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, руководство страны приняло это решение после крушения в Латвии двух беспилотников. Сибига добавил, что Украина работает над тем, чтобы минимизировать риски повторения подобных инцидентов, и, если экспертиза подтвердит, что дроны были украинскими и их сбили с курса, направив в сторону Латвии, то Киев «принесет самые искренние извинения нашим латвийским друзьям».

Накануне по меньшей мере два беспилотника упали в Латвии, один из них рухнул на нефтебазу в Резекне. Премьер республики Эвика Силиня заявила, что их точная принадлежность еще не установлена. Тем не менее она уже возложила ответственность на Россию. По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 мая ВСУ пытались атаковать дронами Ленинградскую область через Латвию.

По данным SHOT, беспилотники, упавшие в Латвии, могли быть запущены из Житомирской области Украины и двигались по траектории, схожей с мартовскими атаками на Ленинградскую область.

