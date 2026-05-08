Министр обороны Латвии собрался в отставку после случая с беспилотниками

Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов уйти в отставку из-за того, что вторгшиеся в пространство страны беспилотники не были сбиты и повредили нефтебазу на востоке страны. Заявление прозвучало в эфире латвийского общественного телевидения (LSM), передает РИА Новости.

«Дроны необходимо сбивать — это прежде всего ответственность главы вооруженных сил и меня как политического руководителя. Я беру на себя полную ответственность», — сказал он.

Спрудс подчеркнул, что уважает мнение оппозиции по поводу его отставки и решение сейма в этой ситуации.

До этого портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в Резекне беспилотник повредил нефтебазу. После произошедшего МИД Латвии выразил протест российскому посольству. Сам Спрудс предполагал, что беспилотники могут быть украинскими, но для этого нужны результаты расследования.

По информации Минобороны РФ, 7 мая ВСУ предприняли попытку атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Российские ПВО обнаружили шесть беспилотников, пять из них пропали в районе города Резекне, один вошел в российское воздушное пространство и был уничтожен.

Ранее дрон ВСУ ударил по промышленному предприятию в Пермском крае.

 
