Жителей окраин и пригорода Липецка предупредили о возможном взрыве

Громкий взрыв могут услышать жители окраин и пригорода Липецка в связи с ликвидацией обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он уточнил, что обезвреживанием фрагментов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) займутся сотрудники Росгвардии.

«Ликвидация будет проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Возможен сильный хлопок», — подчеркнул глава региона.

На этом фоне он призвал жителей сохранять спокойствие. Как отметил Артамонов, местные оперативные службы в настоящее время работают в штатном режиме.

7 мая губернатор Липецкой области сообщил, что над регионом был перехвачен украинский дрон. При этом в социальных сетях распространилась информация, что обломки БПЛА упали на территории яслей и возможен взрыв. По словам Артамонова, в подобных публикациях искажаются факты. Он пояснил, что фрагменты беспилотника были обнаружены, а территория вокруг оцеплена. Угроза для здоровья детей отсутствовала.

Ранее дрон повредил нейрохирургический корпус больницы в Пермском крае.