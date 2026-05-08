Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Жителей окраин и пригорода Липецка предупредили о возможном взрыве

Артамонов: под Липецком может произойти взрыв из-за ликвидации обломков БПЛА
Илья Питалев/РИА Новости

Громкий взрыв могут услышать жители окраин и пригорода Липецка в связи с ликвидацией обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он уточнил, что обезвреживанием фрагментов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) займутся сотрудники Росгвардии.

«Ликвидация будет проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Возможен сильный хлопок», — подчеркнул глава региона.

На этом фоне он призвал жителей сохранять спокойствие. Как отметил Артамонов, местные оперативные службы в настоящее время работают в штатном режиме.

7 мая губернатор Липецкой области сообщил, что над регионом был перехвачен украинский дрон. При этом в социальных сетях распространилась информация, что обломки БПЛА упали на территории яслей и возможен взрыв. По словам Артамонова, в подобных публикациях искажаются факты. Он пояснил, что фрагменты беспилотника были обнаружены, а территория вокруг оцеплена. Угроза для здоровья детей отсутствовала.

Ранее дрон повредил нейрохирургический корпус больницы в Пермском крае.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!