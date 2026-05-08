Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Госдуме оценили вероятность удара по Киеву за нарушение перемирия

Генерал Соболев: РФ уже озвучила условие для массированного удара по Киеву
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Россия не станет наносить массированный удар по Киеву из-за ночной атаки ВСУ, приведшей к коллапсу в 13 аэропортах страны. Такой сценарий возможен лишь в одном случае – если Украина предпримет попытку сорвать День Победы, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Комментируя атаку ВСУ, которая привела к временной приостановке работы 13 аэропортов вследствие удара по зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, Соболев подчеркнул, что Украина принципиально отказывается соблюдать договоренности по перемирию. Киев стремится создать хаос, подтверждая правило о невозможности «договариваться с террористами», подчеркнул депутат.

Однако отвечать на эту атаку массированным ударом по Киеву Россия не будет – это возможно только при определенных условиях, подчеркнул парламентарий.

«Москва обещала удар по Киеву в ответ на массированный удар 9 мая по Москве, если вдруг Киев решится на такую атаку с целью сорвать наш великий праздник. Тогда мы нанесем массированный удар по центру Киева, – пояснил он. – Нужно понимать, что президент России поставил четкую задачу, речь идет о жестком ответе на атаку Москвы в период праздников. А нарушения перемирия под этот ответ не подходят».

Минобороны России обвинило ВСУ в нарушениях объявленного Москвой перемирия: по данным ведомства, вне зоны спецоперации за ночь перехвачены 390 беспилотников и 6 ракет «Нептун». В Ростовской области повреждено административное здание аэронавигации, из-за чего временно закрывали 13 аэропортов юга России, кроме того, на подлете к Москве сбили почти три десятка дронов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В АТОР ранее назвали число пассажиров, ожидающих вылета из южных аэропортов.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!