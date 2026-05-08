Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В подполье сообщили о взрыве в Одессе, не подвергавшейся ударам

Подпольщик Лебедев: у порта в Одессе произошел сильный взрыв
Wikimedia Commons

Сильный взрыв произошел в районе порта в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, город не подвергался никаким ударам.

«Мы тут веселим Украину, в тысячный с чем-то раз рассказывая, какие мы суровые. А суровая Украина и сама справляется с уничтожением военных мощностей», — написал подпольщик.

Лебедев добавил, что поступала информация и о взрывах в населенных пунктах Затока и Татарбунары в Одесской области. Как отметил координатор подполья, эти взрывы — гарантированно не результат действий Вооруженных сил РФ.

Россия в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне объявила одностороннее перемирие 8–9 мая. Соответствующее решение принял президент страны Владимир Путин. При этом украинский лидер Владимир Зеленский официально отказался поддержать инициативу российской стороны. Вместо этого он объявил собственный «режим тишины», действовавший с 5 по 6 мая.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, к текущему моменту было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.

Ранее в Кремле высказались о перемирии на День Победы.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!