В подполье сообщили о взрыве в Одессе, не подвергавшейся ударам

Подпольщик Лебедев: у порта в Одессе произошел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел в районе порта в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, город не подвергался никаким ударам.

«Мы тут веселим Украину, в тысячный с чем-то раз рассказывая, какие мы суровые. А суровая Украина и сама справляется с уничтожением военных мощностей», — написал подпольщик.

Лебедев добавил, что поступала информация и о взрывах в населенных пунктах Затока и Татарбунары в Одесской области. Как отметил координатор подполья, эти взрывы — гарантированно не результат действий Вооруженных сил РФ.

Россия в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне объявила одностороннее перемирие 8–9 мая. Соответствующее решение принял президент страны Владимир Путин. При этом украинский лидер Владимир Зеленский официально отказался поддержать инициативу российской стороны. Вместо этого он объявил собственный «режим тишины», действовавший с 5 по 6 мая.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, к текущему моменту было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.

Ранее в Кремле высказались о перемирии на День Победы.