Женщина и двое мужчин ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Гладков: три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области
Три мирных жителя Белгородской области пострадали во время очередных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в селе Косилово Грайворонского округа. В результате был ранен водитель транспортного средства. Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали баротравму, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. Автомобиль получил повреждения.

Еще один мужчина пострадал при ударе вражеского дрона по грузовику в поселке Красная Яруга, уточнил Гладков. Его с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением брюшной полости везут в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Новенькое Ивнянского округа в результате детонации беспилотника в воздухе пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму и ссадины ушной области. Ее госпитализировали. На месте атаки также поврежден автомобиль.

В этот же день украинские военные при помощи БПЛА атаковали служебный микроавтобус в селе Вознесеновка в Белгородской области. По словам Гладкова, транспортное средство перевозило сотрудников одного из предприятий. В результате атаки пострадали три человека. Женщину спасти не удалось.

Ранее в Белгороде после атаки украинских войск госпитализировали женщину и ребенка.

 
