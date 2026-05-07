Обвиняемый во взятках полковник Росгвардии признал вину

ТАСС: экс-глава вещевого управления Росгвардии Бусыгин признал вину
Бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии, полковник Александр Бусыгин признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«Бусыгин признал свою вину в совершении преступления», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении Бусыгина по статье о получении взятки в особо крупном размере. Преступление выявили сотрудники ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности Росгвардии.

Бусыгина арестовали в сентябре прошлого года. По версии следствия, в 2023–2024 годах фигурант, занимая должность начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения, получил 6 млн рублей от представителей АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь»» за покровительство при исполнении контрактов на поставку предметов и средств личной гигиены. Обязательства по договорам не были выполнены, а государству причинен материальный ущерб.

Ранее по делу о взятке арестовали главу управления Росгвардии Северной Осетии.

 
