Российские силы за сутки сбили 570 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 570 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной защиты с битами 3 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных системы залпового огня HIMARS производства США и 570 беспилотных летательных аппаратов», — сообщили там.

В российском оборонном ведомстве также уточнили, что все дроны были — самолетного типа.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал одно из промышленных предприятий Пермского края. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, на месте прилета вражеского БПЛА работают оперативные службы. Жертв и пострадавших нет. Махонин также рассказал, что несколько беспилотников были сбиты в небе. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Губернатор призвал местных жителей следовать в укрытие в случае включения локальных систем оповещения.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.