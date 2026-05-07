Военный эксперт объяснил решение США об отправке Киеву авиабомб JDAM

Решение США передать Киеву авиабомбы JDAM связано с тем, что на фоне неудачной операции в Иране Вашингтон оказался «в ступоре», и на фоне европейских поставок решил не отставать. При этом на ситуации в зоне СВО это не скажется – по-настоящему стоящее оружие Штаты Украине не передадут, заявил член президиума «Офицеров России», участник специальной военной операции Тимур Сыртланов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению эксперта, операция в Иране продемонстрировала как нехватку компетенций, так и отставание военно-промышленного комплекса США от России и Ирана, на фоне чего и было принято решение о новых поставках оружия Украине.

«Вместе с тем, если бы это было стоящее оружие, вряд ли они передавали бы его в таком количестве нашему противнику. Поэтому надо наблюдать за развитием ситуации, — убежден Сыртланов. – На самом деле, США сейчас не понимают, что творят. На внутриполитическом фронте и на Ближнем Востоке у них ничего не клеится».

С учетом того, что в ЕС одобрили 90-миллиардную помощь Украине, США не могли отстать и поэтому посчитали нужным внести свой вклад, добавил эксперт. Однако решение о новых поставках никак не поможет Киеву и не помешает РФ выполнить все поставленные задачи, заключил Сыртланов.

Напомним, 5 мая стало известно, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на $373,6 млн. В опубликованном на сайте ведомства документе уточняется, что от Киева поступил запрос на возможность приобретения 1,2 тыс. JDAM в комплектации KMU-572 и 332 – в комплектации KMU-556, а также сопутствующее оборудование и документацию. Основным подрядчиком выступит компания Boeing.

