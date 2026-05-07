Военный аналитик развеял главный миф о поставках американского оружия Украине

Сообщения о якобы временной приостановке поставок американского оружия Украине – это не более, чем легенда, на самом деле Вашингтон не прекращал это делать. Ограничение затрагивало лишь определенные категории вооружения, что было связано с исчерпанием их запасов, заявил военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так он прокомментировал сообщение СМИ о том, что США одобрили поставку Украине 1,5 тыс. комплектов авиационных бомб JDAM. По словам эксперта, речь идет о старых бомбах, которые были у Киева еще в 2023 году, однако им успешно противостоят российские контрдействия – так, например, их дистанция намного короче, чем у российских ФАБов.

«У нас крутится легенда о том, что США прекратили поставлять оружие на Украину. Но они не прекратили это делать, — подчеркнул Крапивник. — Вашингтон требует у европейцев деньги за поставляемое оружие, но поставки продолжаются. Если они прекратили поставлять вооружение определенных категорий, то это означает, что это оружие просто закончилось».

Если какие-то виды вооружения заканчиваются, то Вашингтон предпочитает сохранить его для себя и Израиля, а все, что они могут отдать, продолжает поставлять Киеву – Пентагон не отклонялся от этого сценария, заключил аналитик.

Напомним, 5 мая стало известно, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на $373,6 млн. В опубликованном на сайте ведомства документе уточняется, что от Киева поступил запрос на возможность приобретения 1,2 тыс. JDAM в комплектации KMU-572 и 332 — в комплектации KMU-556, а также сопутствующее оборудование и документацию. Основным подрядчиком выступит компания Boeing.

