Экс-сослуживец предателя России Климова описал момент его побега к ВСУ

В день побега российского оператора дронов Артема Климова к Вооруженным силам Украины (ВСУ) был сильный туман. Об этом рассказал бывший сослуживец перебежчика в беседе с RT.

По мнению собеседника издания, погода способствовала Климову сбежать на сторону противника. В день побега боец без спроса зашел в укрепленный бункер сослуживцев, а через 30-40 минут пропал.

«Подняли «птичку», посмотрели, и как раз опустился очень сильный туман. Плотный туман, и вот он благодаря этому туману скрылся», — поделился подробностями побега военный.

Он добавил, что отношения с Климовым у него не задались с самого начала.

До этого Климов в интервью украинским блогерам рассказал, что в момент пересечения линии фронта он оказался под прицелом одного из бойцов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), высказавшего желание его устранить. Предатель сообщил, что совершить побег на Украину ему удалось со второй попытки.

По информации RT, решение 19-летнего россиянина отправиться в зону СВО стало неожиданностью для близких, поскольку свою жизнь со службой он не связывал. Климов пришел в тыл в качестве радийщика в июне 2025 года. Через три месяца после этого он отправился в пехоту оператором БПЛА. Зимой он перестал выходить на контакт с близкими и очистил историю в мессенджерах.

Ранее мать и бабушка перебежчика из Шебекино пострадали при атаке ВСУ.

 
