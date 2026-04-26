Мать и бабушка перебежчика из Шебекино пострадали при атаке ВСУ

Мать и бабушка россиянина, сбежавшего на Украину и вступившего в ряды «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), пострадали во время атаки ВСУ в Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщинам оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. В SHOT уточнили, что они являются родственницами 29-летнего Ивана, который несколько лет назад предал семью и родину. После общения с вербовщиками россиянин уехал на Украину. По информации SHOT, сначала он занимался вымогательством денег у бизнесменов в Харьковской области, а после вступил в «Азов» и начал воевать против ВС РФ. Его заочно обвиняют в посягательстве на жизнь российских военнослужащих.

Известно, что летом прошлого года при обстреле Шебекино серьезное ранение получил отец перебежчика, который был категорически против отъезда сына. Его госпитализировали в местную больницу, но спасти не смогли.

До этого боец российской армии Артем Климов предал родину и перешел на сторону Вооруженных сил Украины. Предатель рассказал украинским блогерам, что в момент пересечения линии фронта, он оказался под прицелом одного из азовцев, который хотел его устранить. Климов пояснил, что совершить побег на Украину ему удалось со второй попытки.

19-летний военнослужащий отправился добровольцем в зону СВО. Это решение стало неожиданностью для близких, поскольку свою жизнь со службой он не связывал. Зимой этого года боец перестал выходить на контакт с близкими и очистил историю в мессенджерах.

Ранее ФСБ задержала жителя Кубани за попытку вступить в украинское военное объединение.