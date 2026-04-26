Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Мать и бабушка перебежчика из Шебекино пострадали при атаке ВСУ

Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мать и бабушка россиянина, сбежавшего на Украину и вступившего в ряды «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), пострадали во время атаки ВСУ в Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщинам оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. В SHOT уточнили, что они являются родственницами 29-летнего Ивана, который несколько лет назад предал семью и родину. После общения с вербовщиками россиянин уехал на Украину. По информации SHOT, сначала он занимался вымогательством денег у бизнесменов в Харьковской области, а после вступил в «Азов» и начал воевать против ВС РФ. Его заочно обвиняют в посягательстве на жизнь российских военнослужащих.

Известно, что летом прошлого года при обстреле Шебекино серьезное ранение получил отец перебежчика, который был категорически против отъезда сына. Его госпитализировали в местную больницу, но спасти не смогли.

До этого боец российской армии Артем Климов предал родину и перешел на сторону Вооруженных сил Украины. Предатель рассказал украинским блогерам, что в момент пересечения линии фронта, он оказался под прицелом одного из азовцев, который хотел его устранить. Климов пояснил, что совершить побег на Украину ему удалось со второй попытки.

19-летний военнослужащий отправился добровольцем в зону СВО. Это решение стало неожиданностью для близких, поскольку свою жизнь со службой он не связывал. Зимой этого года боец перестал выходить на контакт с близкими и очистил историю в мессенджерах.

Ранее ФСБ задержала жителя Кубани за попытку вступить в украинское военное объединение.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!