На Западе заявили о превращении НАТО и ООН в «ходячих мертвецов»

Международные организации, включая НАТО и структуры ООН, все больше напоминают «зомби»-организации из-за потери актуальности, поддержки сверхдержав, а также внутренних кризисов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

По словам авторов статьи, «тревожная параллель между 1930-ми и 2020-ми годами» заключается в том, что и тогда, и сегодня некоторые международные институты напоминают «ходячих мертвецов».

Агентство напоминает, что в 1930-е годы такой «зомби»-системой была Лига Наций, существовавшая формально, но в действительности не имевшая поддержки крупных держав. Сейчас в «зомби»-список, по мнению авторов статьи, входят НАТО, Всемирная торговая организация, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также международный уголовный суд и прочие структуры ООН.

Среди причин подобного упадка Bloomberg выделяет то, что многие государства игнорируют «дух», заложенный в эти организации в момент их появления, а сами институты стали терять свою актуальность и столкнулись с внутренними кризисами. Все это, как отмечается в статье, приводит к постепенной «эвтаназии» существующих международных организаций.

Ранее британский журналист назвал состояние НАТО «последними днями фильма-катастрофы».