Британский журналист сравнил ситуацию внутри НАТО со сценой из фильма-катастрофы

Журналист Лукас: состояние НАТО ставит под угрозу существование альянса
Британский журналист Эдвард Лукас в статье для брюссельского портала EUObserver выразил мнение, что НАТО нужно сменить стратегию, поскольку в нынешнем состоянии альянса на карту поставлено «само существование организации».

«Последние дни могут напоминать сцены из фильма-катастрофы. Но за два месяца до встречи в Анкаре у нас еще есть шанс переписать сценарий», — говорится в материале Лукаса.

По его мнению, нерешительность Белого дома в вопросах размещения войск и боеготовности показывает стратегическую уязвимость Европы, а такие страны, как Великобритания, Германия и Франция, «разрушительно осторожны и робки». Евроинституты, как считает журналист, тоже не в лучшем состоянии: если в мирное время процесс принятия решений в них и так был слишком медленным, то в нынешних условиях он стал вялым.

В такой ситуации, по мнению автора, на карту поставлено само существование НАТО, а не только его саммит в Анкаре 7–8 июля. Как пишет Лукас, одним из вариантов «смены сценария» может стать создание новых альянсов, поскольку европейским странам необходимы более гибкие и дееспособные структуры. Среди наиболее перспективных он выделяет скандинавскую пятерку (Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию) и балтийскую тройку (Латвию, Литву и Эстонию).

Предыдущий саммит Североатлантического альянса состоялся 24–25 июня 2025 года в Гааге, Нидерланды. Это был первый саммит под руководством нового генерального секретаря Марка Рютте и с участием Дональда Трампа в качестве президента США. Во время него лидеры 32 стран — членов блока приняли решение установить новую цель по расходам на оборону — 5% ВВП к 2035 году (вместо прежних 2%). Кроме того, было подтверждено продолжение долгосрочной помощи Украине.

22 апреля Politico сообщило, что команда президента США составила список «плохих» и «хороших» стран НАТО. По информации издания, их ранжировали по вкладу в коллективную безопасность и готовности поддерживать военные операции Вашингтона, в частности против Тегерана.

