Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ в Константиновке

ФСБ уничтожила две диверсионные группы ВСУ в донецкой Константиновке
Сергей Бобылев/РИА Новости

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» ликвидировало две группы украинских диверсантов в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ по ДНР.

Уточняется, что силовики обнаружили украинские беспилотники «Баба-яга». Отследив их маршруты, операторы БПЛА «Горыныча» обнаружили и уничтожили диверсантов.

Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе расположен крупный транзитный железнодорожный узел. Населенный пункт играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов ранее сообщил, что российские войска контролируют более 60% Константиновки, уличные бои ведутся в северо-восточной части населенного пункта. По словам Герасимова, российские штурмовики вышли на юго-западные окраины Константиновки и продвигаются вглубь города.

Ранее в Константиновке бомба полностью уничтожила подъезд дома с украинскими военными.

 
