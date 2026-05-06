Суд в России отменил выдворение украинца из-за угрозы мобилизации в ВСУ

Российский суд не стал депортировать из страны украинца, нарушившего миграционное законодательство, потому что счел, что на родине его заставят воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ) против России. Об этом говорится в материалах суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

В материалах дела отмечается, что гражданин Украины работал на животноводческой ферме в Кабардино-Балкарии, но с 2018 года не оформлял документы, которые подтверждали бы его право находиться в РФ. В связи с этим мужчина был оштрафован на две тысячи рублей. Также, согласно постановлению МВД, мужчине грозило принудительное выдворение за пределы России.

Он оспорил это решение в суде. В жалобе он указал, что в России проживают его мать и сестра, а сам он живет здесь с 2014 года и считает себя беженцем. Также мужчина признал свою вину и указал, что документами не занимался, но твердо намерен узаконить пребывание на территории РФ. Он подчеркнул, что в случае выдворения его могут мобилизовать.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране до 2 августа 2026 года.

Ранее украинский командующий силами БПЛА признал проблемы с мобилизацией в ВСУ.

 
