Несколько расчетов БПЛА украинского полка «Скала» уничтожены ударами авиабомб ФАБ-500 в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, расчеты «Скалы» вместе со всем оборудованием были ликвидированы в районе села Лесное.

Украинское штурмовое подразделение «Скала» состоит из бывших заключенных. До этого стало известно о его переброске в Сумскую область. Также туда отправились заградительные отряды из состава этого же полка.

Кроме того, командование вооруженных сил Украины (ВСУ) направило на этот участок фронта карательные отряды для «мотивации» отказников из состава 210-го отдельного штурмового полка «Берлинго». Уточняется, что более 40 бойцов этого соединения отказались выполнять задачи на фронте. Кроме того, военным приказано повлиять на местных жителей, чтобы избежать их эвакуации на российскую территорию.

Ранее под Купянском уничтожили украинский «отряд экстази».