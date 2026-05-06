В посольстве ФРГ высказались о поставке ракет Taurus на Украину

«Известия»: ФРГ не поставляет ракеты Taurus на Украину
В посольстве ФРГ в России сообщили, что Берлин не осуществляет поставки ракет Taurus на Украину. Об этом пишут «Известия».

«Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи», — сообщили в посольстве.

Там уточнили, что Украина разработала свое дальнобойное оружие, которым пользуется в ходе конфликта.

До этого сообщалось, что Германия передаст Украине газовую теплоэлектростанцию из инфраструктуры «Северного потока». Издание Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) написало, что Берлин передаст Киеву ТЭС на условиях самовывоза. Инициатором выступила немецкая компания Sefe, которая ранее была связана с «Газпромом».

В свою очередь депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал Европу совместно с Украиной создать аналог американских ракет Tomahawk.

Ранее в Германии раскритиковали европейцев за отсутствие идей по Украине.

 
