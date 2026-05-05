Германия передаст Украине газовую теплоэлектростанцию из инфраструктуры «Северного потока». Об этом сообщает издание Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) (DW).

Отмечается, что Берлин передаст Киеву ТЭС на условиях самовывоза. Инициатором выступила немецкая компания Sefe, которая ранее была связана с «Газпромом».

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на книгу корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Бояна Панчевски писала, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть осведомлен о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и санкционировать ее проведение.

Решение о проведении операции было согласовано на уровне высшего военного руководства страны. В книге утверждается, что тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный координировал действия с высокопоставленными чиновниками, включая президента.

При этом после инцидента Киев публично отрицал свою причастность к подрыву, обвиняя в случившемся Россию. Аналогичную позицию занимал и Вашингтон, который отвергал свое участие в диверсии, однако выражал поддержку ее исполнителям без указания конкретных лиц, пишет Панчевски.

