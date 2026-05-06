В Севастополе арестовали бойцов «Эспаньолы»

В Севастополе были арестовали бывших и действующих членов морского отряда «Эспаньола». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Задержанных подозревают в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие требуется ищет тайники с оружием, также необходимо допросить свидетелей для выяснения всех деталей.

О резонансном расследовании стало известно после того, как Южный окружной военный суд отказался отпустить под домашний арест одного из фигурантов, уточняет источник.

До этого силовики задержали россиянина, подозреваемого в подготовке в Крыму теракта против руководителя одной из правоохранительных структур, а также диверсии на объектах газо- и электроснабжения. По версии ведомства, в 2025 году крымчанин был завербован через Telegram украинской спецслужбой. Он передавал им данные о расположении российских воинских частей, а позже планировал устроить теракты на территории полуострова, сообщили в ведомстве.

