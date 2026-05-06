Армия Чада понесла значительные потери в ходе атаки боевиков на военную базу

При атаке «Боко Харам» на армейскую базу в Чаде не выжили 23 военнослужащих

В результате нападения боевиков исламистской группировки «Боко Харам», которую Совбез ООН признал террористической, на военную базу Барка Толором в Чаде правительственные войска понесли существенные потери. Об этом сообщает Radio France Internationale (RFI).

По имеющимся сведениям, не выжили 23 военнослужащих, еще 26 солдат получили ранения.

Генеральный штаб армии Чада подтвердил информацию о нападении, подчеркнув, что военные смогли успешно отразить атаку и нейтрализовать значительное число боевиков. В ходе боя также была захвачена часть техники террористов. В настоящее время армия проводит зачистку прилегающей к военной базе территории.

Президент Чада Махамат Идрис Деби выразил соболезнования семьям военнослужащих, которых назвал героями. На своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) глава государства отметил единство и стойкость страны перед лицом угрозы терроризма, заявив, что «мракобесие никогда не победит Республику». Деби посетил раненых военных, которые были доставлены в столицу Чада, Нджамену, для получения медицинской помощи.

18 марта сообщалось, что по меньшей мере 16 человек не выжили в Чаде при ударе беспилотного летательного аппарата, который прилетел со стороны Судана.

Ранее ДР Конго запросила военную помощь у Чада.