Евросоюз хочет создать новый альянс с Украиной

ЕК начала формировать альянс ЕС — Украина в сфере беспилотников
Европейская комиссия (ЕК) объявила, что в тесном сотрудничестве с Киевом запускает Альянс ЕС — Украина по беспилотным летательным аппаратам (EU-Ukraine Drone Alliance). Об говорится в опубликованном коммюнике ЕК, которое приводит «Интерфакс».

Уточняется, что прием заявок на вступление в число учредителей уже начался. Они, как говорится в заявлении ЕК, сформируют первый совет, который определит деятельность и приоритеты альянса.

«Мы ищем подходящих кандидатов, которые являются юридическими лицами с подтвержденным опытом и знаниями в сфере оборонных беспилотников и средств противодействия им в ЕС и/или на Украине, а также готовых к активному участию в деятельности альянса», — отмечается в коммюнике ЕК.

В сентябре прошлого года председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) выделит Киеву несколько миллиардов евро на разработку беспилотников. По ее словам, если ЕС продолжает считать Украину своей «первой линией обороны», то объединению необходимо увеличить военную помощь стране.

22 апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение средств на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из них €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины.

