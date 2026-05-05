Средства ПВО России сбили шесть ракет «Фламинго»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго», девять авиабомб, два снаряда HIMARS и 601 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

До этого генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой заявил, что попытки Украины запустить на Москву десятки ракет «Фламинго» обречены на провал.

«Фламинго» — одна из последних украинских разработок. В августе прошлого года эксперт Михаил Ходаренок рассказывал, что в Киеве началось производство этих ракет. Сообщалось, что они способны поражать цели на расстоянии 3000 км и что ВСУ хотят применять их для ударов вглубь России. При этом эксперты отмечают, что «Фламинго» не является оригинальной разработкой и напоминает британскую ракету FP-5.

Ранее в Госдуме заявили о превентивном ударе по Украине из-за планов ракетного удара по Москве.