Украинский солдат рассказал, как питался в окружении комбикорм и дождевой водой

Serhii Nuzhnenko/Reuters

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Кучинский рассказал, как вместе с сослуживцами ел комбикорм и пил дождевую воду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео с допросом солдата, предоставленное министерством обороны РФ.

Мужчина вместе с другими украинскими военными попал в окружение на одном из участков фронта. В результате бойцы ВСУ не ели нормальной еды в течение двух недель, им приходилось питаться комбикормом.

«В кормушках у свиней он был, пытались варить хотя бы как-нибудь и кушать. Под крышей ангара был слой стекловаты, воду добывали через стекловату», — вспомнил Кучинский.

По данным агентства, украинец добровольно сдался в плен Вооруженным силам РФ. Как сообщил сам мужчина, его насильно мобилизовали, когда он на велосипеде ехал с работы домой. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) заявили Кучинскому, что он находится в розыске. После этого его отправили на 52-дневное обучение, а затем — на фронт.

1 мая пленный солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник сообщил, что вместе с товарищами на передовой испытывал серьезную нехватку воды и продуктов. Лишь раз в четыре–пять дней им с помощью дронов сбрасывали посылки с едой, которые состояли из нескольких бутылок воды и банок тушенки.

Ранее в Верховной раде признали, что украинские солдаты голодают.

 
