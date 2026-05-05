Зеленский заявил об ударах ВСУ по России

Зеленский: ВСУ ударили крылатыми ракетами «Фламинго» по России
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ ударили крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго» по России.

«Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike по нескольким целям», — написал политик.

Зеленский утверждает, что эти ракеты преодолели 1500 км.

В Минобороны России подтвердили запуск ракет «Фламинго». По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили шесть таких ракет, а также девять авиабомб, два снаряда HIMARS и 601 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

До этого генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой заявил, что попытки Украины запустить на Москву десятки ракет «Фламинго» обречены на провал.

«Фламинго» — одна из последних украинских разработок. В августе прошлого года эксперт Михаил Ходаренок рассказывал, что в Киеве началось производство этих ракет. Сообщалось, что они способны поражать цели на расстоянии 3000 км и что ВСУ хотят применять их для ударов вглубь России. При этом эксперты отмечают, что «Фламинго» не является оригинальной разработкой и напоминает британскую ракету FP-5.

Ранее в Госдуме заявили о превентивном ударе по Украине из-за планов ракетного удара по Москве.

 
