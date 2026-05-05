«Целенаправленный удар»: в Белгородской области при атаке дрона погибла женщина

Губернатор Гладков сообщил о гибели женщины после удара БПЛА в Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области в результате удара FPV-дрона погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, удар был целенаправленным. Дрон атаковал территорию возле частного дома, женщина получила смертельные ранения и скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув, что произошедшее стало тяжелой утратой.

Ночью и утром 5 мая Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки БПЛА повредили торговый центр. Около 01:30 мск Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о нескольких взрывах в городе. По данным канала, в одном из районов был виден дым.

Утром дрон влетел в жилую многоэтажку. В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. В результате атаки на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие.

