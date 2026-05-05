ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области

Украинские войска продолжают наносить удары по Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгороде беспилотник самолетного типа атаковал парковку одного из предприятий, в результате чего были повреждены 14 автомобилей.
В Белгородском округе в поселке Комсомольский БПЛА ударил по складскому помещению — произошел пожар.
В Шебекино два дрона атаковали многоквартирный дом. Частично разрушена квартира на третьем этаже, повреждены фасад и остекление квартир. При взрыве также загорелись обломки конструкций в квартире. Кроме того, выбиты окна в административном здании.
5 мая Украина дважды атаковала Чебоксары. Ночью обломки БПЛА повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку. Есть пострадавшие. В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.
Ранее БПЛА ударили по лаборатории радиационного контроля Запорожской АЭС.