БПЛА ударили по лаборатории радиационного контроля Запорожской АЭС

Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские БПЛА днем атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС (атомной электростанции), создав угрозу радиационной безопасности. Об этом ЗАЭС сообщает в Telegram-канале.

В посте уточняется, что лаборатория контролирует радиационную обстановку вокруг электростанции и метеорологические параметры, а также собирает данные для прогнозирования сценариев реагирования в нештатных ситуациях.

«Подобные действия (налет беспилотников. — «Газета.Ru») представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки», — заявили на ЗАЭС.

Там добавили, что при атаке никто не пострадал, оборудование не повреждено, а системы станции работают штатно. Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) о произошедшем.

В конце апреля сотрудник Запорожской атомной электростанции не выжил в результате удара дрона по автотранспортному парку. В момент налета в машинах не было пассажиров, однако на месте находился дежурный водитель.

Ранее на ЗАЭС по неизвестной причине отключились внешние источники питания.

 
