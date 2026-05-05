В Швеции с 2027 года появится новый разведывательный орган

Власти Швеции предложили создать гражданскую службу внешней разведки
Шведское правительство выдвинуло инициативу по формированию нового органа — гражданской службы внешней разведки. Об этом сообщает национальный вещатель SVT.

Правительство направило в Совет по законодательству предложение о создании нового агентства под названием «Шведская служба внешней разведки» (сокращенно Und). В задачи органа будут входить сбор информации о других странах и выявление угроз для Швеции в виде терроризма, кибератак и других угроз безопасности.

Согласно сообщению МИД Швеции на сайте правительства страны, были представлены законодательные предложения, необходимые для того, чтобы новый орган начал свою работу 1 января 2027 года.

Как заявила глава МИД Мария Мальмёр Стенергард, служба возьмет на себя часть функций военной разведки и станет тесно взаимодействовать с вооруженными силами, подразделением радиоразведки, полицией безопасности (Säpo) и другими структурами.

3 мая SVT сообщал, что Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России. Согласно публикации, запуск был произведен 3 мая с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Он был выполнен космической компанией Space X. По данным журналистов, спутник выйдет на нужную орбиту приблизительно через месяц.

Ранее в Швеции признали высокий уровень русофобии в обществе.

 
