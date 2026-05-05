Гладков раскрыл последствия атак ВСУ в Белгородской области за сутки

В Белгороде утром 5 мая в результате ударов беспилотников зафиксировали повреждения на двух предприятиях. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, за сутки последствия атак зафиксировали в 34 населенных пунктах восьми муниципалитетов региона. Один мирный житель не выжил, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Повреждения выявлены в одном многоквартирном доме и 42 частных домах, двух коммерческих и четырех социальных объектах, четырех предприятиях, шести инфраструктурных объектах, здании монастыря и 29 транспортных средствах.

Гладков уточнил, что в Белгороде у одного предприятия повреждена кровля, у другого — остекление. В Белгородском округе последствия атак зафиксированы в поселках Малиновка, Октябрьский, Разумное, Северный, а также в селах Нечаевка и Новая Нелидовка. В Борисовском округе в поселке Борисовка при ударе FPV-дрона пострадал мужчина. В Волоконовском округе повреждения отмечены в селе Борисовка.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица пострадала женщина, в Грайвороне ранения получили боец «Орлана» и мужчина-велосипедист. Также последствия зафиксированы в селах Головчино и Дорогощь.

В Губкинском округе повреждения зафиксировали в районе села Хворостянка. В Краснояружском округе под обстрел попал поселок Красная Яруга, где пострадали три человека, а также зафиксированы последствия в поселке Отрадовский и селе Сергиевка.

В Шебекинском округе, по данным губернатора, в поселке Батрацкая Дача мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. В селе Красная Поляна пострадал сотрудник МЧС, в Шебекино после атаки на предприятие ранения получили двое мужчин, еще один пострадал на дороге Шебекино — Белгород, а в селе Белянка также ранен мужчина.

