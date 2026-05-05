Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Житель Курской области рассказал подробности своей работы на украинскую разведку

В Курской области мужчина признался, что работал на разведку ВСУ ради денег
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Житель Курской области, задержанный за сбор данных о военных и гражданских объектах для украинской разведки, признался, что делал это ради денег. Об этом сообщает ТАСС.

По словам задержанного, куратор из Украины предложил ему подзаработать, сделав фотографии объектов.

«В Telegram он мне сказал: «Нужно сделать фотографию такого-то объекта». Первое — это был ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. — прим. ред.)», — рассказал мужчина на допросе.

Также он признался, что подключил к преступной схеме своих знакомых. По словам курчанина, сначала задания были легкими: сделать фотографию на трансформаторной будки на фоне военкомата с запиской «Верните парней домой».

«Потом куратор сказал, что нужно подорвать электрообъект. Мы на это не согласились, потому что это теракт. На этом разговор закончили», — признался задержанный.

До этого ФСБ сообщило о задержании молодого человека. Против него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Ранее ФСБ задержала краснодарца, который передавал украинским спецслужбам фото предприятий ТЭК.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!