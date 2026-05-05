Боец ВС РФ рассказал, как с сослуживцами выбрался из заблокированной бронекапсулы

Военные РФ, которые оказались заблокированными в железобетонной капсуле в Новопавловке, несколько раз взорвали ее изнутри, чтобы выбраться. Об этом рассказал ТАСС один из организаторов подрывов, боец 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Андрей Бабаев.

По словам военнослужащего, он и двое его сослуживцев были заблокированы после штурма.

«Ко мне на помощь в зачищенный опорник [ВСУ] пришли два человека. Все, мы закрыли все входа и выходы маскировочной сетки. Ну, чем можно было, чтобы к нам не залетели. Единственное место, где можно было укрыться, это капсула была. Бетонная капсула», — рассказал боец.

Бабаев уточнил, что к ним прилетело около 40-50 украинских дронов, в результате в капсуле перекосило капитальную дверь.

Военным на помощь пришли несколько человек, но открыть бронированную дверь так и не получилось. Через три дня бойцы, которые находились внутри капсулы, приняли решение подорвать дверь при помощи тротиловых шашек.

«Ожидали, что все будет нормально. С каждой шашкой, с каждым подрывом надежда угасала, думали, что нам не выбраться. Выбрались мы тем же способом, взорвали все, образовалась дыра, через нее вылезли», — добавил Бабаев.

