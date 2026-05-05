Вертолеты ВВС США уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормуза

Американские боевые вертолеты в районе Ормузского пролива уничтожили два иранских военных катера в ходе операции «Свобода», направленной на сопровождение вывода торговых судов из Персидского залива. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в соцсети Х.

По данным ведомства, для атаки на маломерные суда, которые создавали угрозу судоходству, задействовали вертолёты Sea Hawk и AH-64 Apache.

Отдельно отмечается, что авиация применяется не только для действий против кораблей, но и активно работает в самом Ормузском проливе и поблизости от него.

До этого агентство Associated Press со ссылкой на командующего CENTCOM Брэда Купера сообщило, что американские военные в понедельник, 4 мая, потопили в общей сложности шесть иранских катеров после атак Ирана на ВМС США и коммерческие суда, находившиеся под охраной флота. Позднее президент США заявил, что США уничтожили семь небольших иранских катеров.

Ранее Иран атаковал американский корабль в Ормузском проливе, выпустив по нему ракеты.