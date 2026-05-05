В районе Персидского залива обнаружили несколько самолетов-заправщиков США

Не менее шести американских транспортных самолетов-заправщиков в настоящее время совершают полеты над Персидским и Оманским заливами. Об этом рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Над акваторией Персидского и Оманского заливов в настоящее время фиксируются полеты как минимум шести военно-транспортных самолетов-заправщиков типа Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus», — уточнил он.

Источник отметил, что самолеты работают в данных районах уже несколько часов. При этом ранее над акваторией также завершил полет разведывательный БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton, который прилетел с одной из военных баз в регионе.

4 мая агентство Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования американских Вооруженных сил адмирала Брэда Купера сообщило, что военные США с помощью вертолетов потопили в Ормузском проливе шесть малых иранских катеров, «представлявших угрозу для торговых судов».

Ранее военный эксперт назвал блефом операцию США «Проект Свобода» против Ирана.

 
