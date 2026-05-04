Полк Сил самообороны Японии вынужденно отказался от созданного ИИ нового логотипа

Японский пехотный полк отказался от нового логотипа после критики в соцсетях

1-й пехотный полк японских Сил самообороны Японии (Дзиэйтай) отказался от использования нового логотипа после шквала критики в интернете. Об этом сообщается на официальной странице полка в социальной сети Х.

Созданный, по-видимому, с помощью генеративного искусственного интеллекта логотип был опубликован 29 апреля. На нем изображен солдат с головой слона и человеческим черепом на груди. Логотип вызвал волну критических комментариев в социальных сетях. Японцы сочли такой дизайн неуместным для подразделения Дзиэйтай. На фоне этого командование полка вынуждено было отказаться от использование нового логотипа, отметив, что он он создавался для укрепления и повышения боевого духа личного состава подразделения.

1-й пехотный полк входит в состав 1-й пехотной дивизии Центральной армии Сил самообороны и базируется в токийском районе Нэрима к северо-западу от центра японской столицы.

