Полк Сил самообороны Японии вынужденно отказался от созданного ИИ нового логотипа

Toru Hanai/Reuters

1-й пехотный полк японских Сил самообороны Японии (Дзиэйтай) отказался от использования нового логотипа после шквала критики в интернете. Об этом сообщается на официальной странице полка в социальной сети Х.

Созданный, по-видимому, с помощью генеративного искусственного интеллекта логотип был опубликован 29 апреля. На нем изображен солдат с головой слона и человеческим черепом на груди. Логотип вызвал волну критических комментариев в социальных сетях. Японцы сочли такой дизайн неуместным для подразделения Дзиэйтай. На фоне этого командование полка вынуждено было отказаться от использование нового логотипа, отметив, что он он создавался для укрепления и повышения боевого духа личного состава подразделения.

1-й пехотный полк входит в состав 1-й пехотной дивизии Центральной армии Сил самообороны и базируется в токийском районе Нэрима к северо-западу от центра японской столицы.

21 апреля стало известно, что в Японии во время учебных стрельб на военном полигоне взорвался танк.

Ранее сообщалось, что в Японии появится подразделение космических операций сил самообороны.

 
