В США заявили об отработке сценариев нападения на российские космодромы

Подразделения специального назначения США отрабатывают сценарии атак на российские космодромы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на экспертов.

По их данным, Пентагон считает главной угрозой для американских спутников российский ракетный комплекс «Нудоль», который может использоваться для поражения аппаратов на околоземной орбите. Вашингтон опасается, что эта разработка угрожает будущей системе противоракетной обороны «Золотой купол», которая предполагает запуск сотен тысяч спутников.

Директор по космической безопасности в фонде Secure World Foundation Виктория Самсон допустила, что Россия может оснастить «Нудоль» ядерными боеголовками. Чтобы не допустить угрозу спутникам, спецназ США начал отрабатывать сценарии, как проникнуть на космодром и уничтожить ракетный комплекс до его запуска в космос, отметила она. Самсон сравнила такую операцию с захватом президента Венесуэлы.

При этом эксперты предупредили, что нападения на российские космодромы автоматически приведут к прямому военному столкновению РФ и США.

В апреле 2025 года Forbes писал, что Россия разрабатывает современный арсенал оружия, который позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом и является угрозой для спутников Starlink. В публикации приводятся слова Самсон, которая считает, что Москва проводит испытания противоспутниковой ракеты «Нудоль». Она якобы уже использовалась для того, чтобы взорвать советский космический аппарат на низкой околоземной орбите и теоретически может врезаться в любой из 7000 спутников компании SpaceX.

Ранее Макрон заявил, что следующий военный конфликт развернется в космосе.

 
