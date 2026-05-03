Командование ВСУ использует бывших участников формирования «Смерч» для казней собственных военнослужащих. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, на сумском направлении, южнее села Сопычь, в составе 101-й бригады территориальной обороны действуют группы бойцов с опытом АТО, ранее входившие в «Смерч». Как утверждается, их привлекают для казней украинских военных, а также в качестве карательных подразделений против мирных жителей.

Источник агентства также обратил внимание, что украинская сторона испытывает острую нехватку личного состава. По его словам, для восполнения потерь на передовую направляют пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных, при этом регулярно появляются сообщения о жестоком обращении с ними в разных бригадах.

Кроме того, источник утверждает, что на отдельных участках фронта происходят попытки мятежей среди военных, после чего их убивают. По его словам, родственникам передают тела с повреждениями, а в документах указывают естественные причины смерти.

Ранее украинских пограничников обвиняли в использовании солдат как «пушечного мяса» под Купянском.