РИА Новости: военных ВСУ используют как пушечное мясо под Купянском

Бойцов из 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют в качестве «пушечного мяса» в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Командование элитного 7-го погранотряда <...> добилось от командования ВСУ прикомандирования к погранотряду военнослужащих 159-й механизированной бригады, которых «офицеры-пограничники» используют как «пушечное мясо», — заявил источник агентства.

Он уточнил, что солдат отправляют в бои на северо-западе Купянского района.

25 апреля Telegram-канал «Северный ветер» написал, что военнослужащие группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. В сражениях за село участвовали штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ.

Позднее информацию об отступлении ВСУ из Бочково подтвердило российское министерство обороны. В ведомстве добавили, что бойцы группировки «Север» за сутки поразили живую силу и технику украинских формирований в районе трех населенных пунктов в Харьковской области — Шестеровки, Терновой и Избицкого.

Ранее командование ВСУ перебросило наемников в один из районов Харьковской области.