Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Украинских пограничников обвинили в использовании солдат как «пушечного мяса»

Reuters

Бойцов из 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют в качестве «пушечного мяса» в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Командование элитного 7-го погранотряда <...> добилось от командования ВСУ прикомандирования к погранотряду военнослужащих 159-й механизированной бригады, которых «офицеры-пограничники» используют как «пушечное мясо», — заявил источник агентства.

Он уточнил, что солдат отправляют в бои на северо-западе Купянского района.

25 апреля Telegram-канал «Северный ветер» написал, что военнослужащие группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. В сражениях за село участвовали штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ.

Позднее информацию об отступлении ВСУ из Бочково подтвердило российское министерство обороны. В ведомстве добавили, что бойцы группировки «Север» за сутки поразили живую силу и технику украинских формирований в районе трех населенных пунктов в Харьковской области — Шестеровки, Терновой и Избицкого.

Ранее командование ВСУ перебросило наемников в один из районов Харьковской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
