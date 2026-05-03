Дроны «Востока» сорвали массированный удар ВСУ в Запорожье

Операторы беспилотников группировки войск «Восток» сорвали массированный удар ВСУ по позициям российской армии в Запорожской области. Об сообщило Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки «Восток» выявили маршруты полетов беспилотной авиации украинских формирований в Запорожской области», — отметили в военном ведомстве.

С помощью беспилотников Вооруженные силы Украины следили за передовыми позициями российских подразделений и логистическим путям, а затем сбрасывали на этот маршрут мины.

Получив координаты, российские военные отправили на перехват специализированные беспилотники, способные ликвидировать вражеские аппараты в воздухе. В результате были ликвидированы все украинские разведывательные БПЛА и тяжелые гексакоптеры.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что штурмовики группировки войск «Восток» взяли под контроль Бойково и Луговское в Запорожской области. По его словам, российские силы ведут активные активные наступательные действия западнее Гуляй-Поля — ведутся бои в Воздвижевке, а также на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

Герасимов также отметил, что в течение марта — апреля российские войска взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории в зоне проведения спецоперации.

