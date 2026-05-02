Стали известны сроки закрытия сделки по закупке шведских истребителей для ВСУ

Глава Saab: сделку по закупке истребителей Gripen для ВСУ закроют в 2026 году

Сделка по закупке до 150 истребителей Gripen для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть закрыта уже в течение ближайших месяцев. Об этом заявил глава шведской компании Saab Микаэль Юханссон в интервью на телеканале SVT.

По его словам, переговоры находятся на финальной стадии, поэтому завершения всех связанных с этим соглашением процессов стоит ожидать в текущем году. Решающим фактором для продвижения переговоров стало снятие вето Венгрией на выделение Украине кредита в размере 90 млрд, пояснил Юханссон.

Сумма контракта не раскрывается. Глава Saab отказался назвать даже ориентировочную стоимость одного борта. При этом SVT напоминает, что в ноябре 2025 года Колумбия купила у компании 17 истребителей Gripen за 3,4 млрд шведских крон (3,13 млрд). Если исходить из этих расценок, то украинский контракт может стать одним из крупнейших в истории шведского оборонно-промышленного комплекса.

Меморандум о покупке самолетов Saab был подписан в октябре прошлого года, когда украинский лидер Владимир Зеленский побывал с визитом в Швеции и вместе с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном посетил завод компании в Линчепинге.

